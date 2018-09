Csányi Sándor olyat mondott, amire kevesen számítottak

Egymilliárd

Történelmi léptékű lesz a 2018-as eredmény, és eléri az egymilliárd eurót, vagy nagyon közel lesz hozzá, azért mondom így, mert nem tudom megmondani, milyen lesz év végén az euró árfolyam, ha tudnám, hogy nem gyengül vagy nem erősödik az euró, akkor vállalnám az egymilliárdot.

A második félévben nincs magyar bankadó, ennek a költsége nem terheli az eredményt.

A volumenek 2018-ban dinamikusan emelkednek Magyarországon és a leányvállalatoknál is, ezért is emelt meg már a második negyedéves gyorsjelentés után bevétel előrejelzését az OTP. A negyedik negyedév pedig historikusan kiemelten jó időszak szokott lenni például az orosz piacon, de máshol is. Eközben a kamatmarzs csökkenése mérséklődött és idén év végén már inkább stagnálhat Magyarországon. Így összességében az emelkedő volumen hatása jobban érvényesül, mint korábban.

A kockázati költségek alacsonyak maradhatnak idén, Magyarországon további kockázati költség visszaírások várhatók, ezek vártnál jobb eredménye is javíthat az összeredményen.

- mondta tegnap a BÉT konferenciáján Csányi Sándor. A helyszínen nem sokan kapták fel a fejüket a bankvezér szavaira, nekünk viszont rémlett, hogy az elemzői konszenzus ennél jóval lejjebb van. És valóban, a régebbi várakozásokat is magában foglaló teljes Reuters-konszenzusban 284, a legutóbbi gyorsjelentés óta kijött becslések alapján 290 milliárd forint az elemzői várakozások átlaga, mindkét érték jóval alacsonyabb, mint egymilliárd euró forintban (idén az EURHUF átlaga 317, ez alapján 317 milliárd forintos adózott eredmény adódik).Megkérdeztük az elemzőket, mit gondolnak a tegnapi egymilliárd eurós bemondásról, szerintük hogyan teljesülhet a "cél", és hogy módosítanak-e az idei előrejelzésükön.Az OTP egyszeri tételektől tisztított féléves eredménye 2018-ban 170 milliárd forintot tett ki. Ha feltételezzük, hogy az év második fele is hasonlóan jó lesz, máris összejön a közel egymilliárd eurós eredmény egész évre. A konszenzus ennél közel 12 százalékkal lejjebb van, ami annak is köszönhető, hogy a hitelezési veszteségből származó visszaírásokkal kapcsolatban relative konzervatív a piac, illetve a menedzsment is igyekezett óvatosabb lenni. Ha viszont ezen a soron a trendben nem lesz változás, miközben a kamat- és díjbevételek a volumeneknek köszönhetően továbbra is növekednek, az kompenzálhatja a költségekben bekövetkező további növekedést. Az idei évben ez összességében pozitív fejleményt hozhat, a jövő évi várakozásokat azonban érdemben a további akvizíciók módosíthatják. Jelenlegi Concorde 12 hónapos célára 12 380 forint, ajánlásuk felhalmozás.Eddig optimistának gondolta magát a KBC a közel 300 milliárd forintos profitvárakozásával, a tegnapi bejelentés hallatán viszont meglehetősen pesszimistának tűnik az idei évet illetően. A működési sorokon javulást vár a KBC is, de ez önmagában nem indokolna ekkora mértékű növekedést. Az elemzőház szerint inkább a működési profit alatti részt, főként a kockázati költségeket érdemes figyelni, talán itt lehet a konszenzusnál jóval erősebb (ismét) a bank, ez pedig feltornázhatja a profitot. A KBC jövő héten még finomítja a várakozásait, akkor figyelembe veszik - több más mellett - a tegnapi bejelentést is.A tegnapi bejelentés az Equilor szerint arra szolgált, hogy felhívja a piac figyelmét arra, hogy az OTP jól teljesít, pozitívak a kilátásai, miközben a részvény ára elakadt 10 000 forint körül. A bejelentésben Csányi Sándor nem pontosította, hogy milyen eredményre gondolt, korrigált eredményre, ami bankadó nélkül a bank alapfolyamataiból származó valós eredmény, vagy a számviteli eredményre. A korrigált eredmény az első félében 170 milliárd forint körül volt, ha ezt megismétli akkor 1 milliárd eurós lehet ez az eredmény. Ha számviteli eredményre gondolt, akkor érdemes sorra venni, mik azok a tényezők, amik segíthetik az első félévesnél magasabb eredmény elérését.Az Equilor továbbra is tartásra ajánlja az OTP-t, de a többi magyar blue chipet is, mert szerintük a jelenlegi régiós folyamatokban a fundamentális érték nehezen tud érvényesülni 12 hónapos időtávon. A második félévre 170,4 milliárd forintos adózott eredményt vár az OTP-nél az Equilor, vagyis azt gondolják, hogy a második félévben is tudja teljesíteni az OTP az első féléves magyar bankadó nélküli eredményt. Ebbe még egy gyengébb rubel is beleférhet, ami esetleg rontja az orosz leány teljesítményét.A tegnapi bejelentés kapcsán az Autonomous elemzője szerint általánosságban arról lehet szó, hogy a céltartalékolás Csanyi Sándor szerint jóval alacsonyabb lehet (Magyarországon több visszaírás lehet), mint amire az elemzők számítanak. Az Autonomous 296 milliárd forint korrigált adózott eredményt vár az OTP-től 2018-ra, legkésőbb a harmadik negyedéves gyorsjelentés előtti előzetes anyagnál frissítik a várakozásaikat.