Csúcson az OTP árfolyama - Miért, hol kellene lennie?

Új csúcsra ment az OTP

Soha nem zárt még olyan magasan az OTP árfolyama, mint tegnap, a 12 000 forintos záróár 9,4 százalékkal magasabb, mint a 2007-es csúcson, és közel tízszerese a 2009 márciusi mélyponton elért árfolyamnak.

Persze mondhatnánk, hogy miért ne lehetne rekordszinten a bankpapír árfolyama, amikor az OTP bevételei és profitja is soha nem látott szintre emelkedett, utóbbiak azonban nem automatikusan jelentik azt, hogy az árfolyamnak is csúcsra kell emelkednie, és a rekordárfolyamhoz más tényezők is hozzájárultak.

Mi a sztori az OTP-ben?

Kevés olyan bank van Európában, amelyik annyira expanzív fázisban lenne, mint az OTP, a magyar bank sorra jelenti be az akvizíciókat, bankot vett Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában, Albániában, Montenegróban és Moldovában. Ezekben az országokban a bank piaci részesedése jelentősen nőtt (vagy mint Moldovában és Albániában, új piacra lépett be), az új bankok pedig sokat hozzátesznek a bankcsoport eredményéhez. A 2018-as számokban egyébként még csak az horvát Splitska és a szerb Vojvodjanska eredménye volt benne, a többi banké majd csak 2019-től kerül be a könyvekbe. Bár azt nem tudjuk, hogy az OTP legutóbb milyen áron vásárolt bankokat (csak a Splitska 425 millió eurós és a Vojvodjanska 125 millió eurós vételárát ismerjük), a befektetőknek jó hír, hogy a legutóbbi akvizíciókat könyv szerinti érték körüli áron valósította meg az OTP, vagyis jó áron, kifejezetten jól menedzselt, jó minőségű eszközöket vesz a bank, így már nem is fáj annyira, hogy nem elsősorban osztalékfizetésre, hanem értékteremtő felvásárlásokra költi a pénzt a bank.Az OTP mostanra az egyik legvonzóbb európai bank lett, erős CEE lefedettséggel, olyan országokban van jelen, ahol többségében magas a gazdasági növekedés.

Forrás: OTP

Bár az elmúlt években az egymást követő akvizíciók ellopták a showt, azért ne felejtkezzünk meg arról, hogy az OTP-nek van egy brutálisan erős magyar operációja, ez biztosítja mindenhez az alapot. Az OTP Magyarországon több szegmensben már eddig is piacvezető volt, az elmúlt években pedig tovább növelte előnyét, több fontos részpiacon (jelzáloghitel- és személyi kölcsön folyósítások, lakossági megtakarítások) növekedett a piaci részesedése. A tavalyi 882 milliárd forintos összes bevételből 379 milliárd forint (43%), a 325 milliárd forint tisztított adózott eredményből 180 milliárd forint (55%) a magyar alaptevékenységből származott. A magyar operáció sikereit részben a magyar gazdasági jó teljesítménye alapozta meg, a befektetők a magyar gazdaságról is véleményt mondanak, amikor OTP-be fektetnek.Az elmúlt években a befektetők egyik félelme az volt, hogy a nettó kamatmarzs zsugorodásával a bank bevételei is nyomás alá kerülnek. Nos, a marzsok tényleg szűkültek, az állományok növekedése azonban több mint kompenzálta a negatív hatást, most pedig már arról beszélünk, hogy az OTP-nél a marzsok stabilizálódnak (a menedzsment 2019-re arra számít, hogy a nettó kamatmarzs nem csökken a tavalyi második negyedéves szint (4,25%) alá), eközben pedig a hitelállomány (európai összevetésben is) brutálisan bővül, emiatt ugrik a bevétel és a profit. Ráadásul nem csak az akvizíciók okozzák a növekedést, a hitelállományok organikusan is szépen híznak.

Forrás: OTP

Az elmúlt évek expanzióját úgy hajtotta végre az OTP, hogy közben tőke- és likviditási pozíciója mindvégig erős maradt.Az OTP Csoport tőkearányos megtérülése egész Európában az egyik legmagasabb, jóval magasabb, mint a hasonló régiós lefedettséggel rendelkező bankcsoportoké.

Forrás: OTP

Ha nem történik valamilyen extrém esemény, akkor 2019 is kifejezetten jól alakulhat az OTP-nél, a csoport eredményében már az új szerzemények teljesítménye is látszani fog, már csak az akvizíciók miatt is tovább hízhatnak az állományok, emelkedhetnek a bevételek, a profitnál az eddig ismert negatív tétel az a román bankadó lehet. A menedzsment arra számít, hogy miközben a nettó kamatmarzs idén már nem süllyed tovább, a teljesítő hitelállomány (árfolyamszűrten) akvizíciók nélkül (!) 10 százalékkal nőhet, a késedelmes hitelek aránya tovább csökkenhet, vagyis összességében 2019 is jó év lehet.A bankpapíroknál jellemzően az árfolyam és a könyv szerinti érték hányadosából képzett P/BV mutatót használjuk, ami alapján az OTP részvényei magasan árazottak, igaz ehhez kiemelkedő profitabilitás is társul, az árfolyam és az adózott eredmény hányadosa (P/E) alapján azonban még mindig kifejezetten vonzó az OTP.

Az elemzők kifejezetten optimisták az OTP-re, a Reuters adatbázisa alapján 11 elemző vételre, egy tartásra kettő pedig eladásra javasolja az OTP részvényeit, a célárak átlaga 12 518, ami 4,3 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár. Bőven vannak egyébként 13 000 forint feletti célárak is, a legmagasabb pedig a JP Morgan 15 000 forintos célára, ami 25 százalékkal magasabb a tegnapi záróárnál.