Digitális sivatag a magyar bankrendszer - az EU sereghajtói vagyunk

a válság után magas volt a magyar bankok nem teljesítő hitelállománya, ami gyengítette a jövdelmezőségüket,

jelentős értékvesztésképzés csökkentette a bankok tőkepufferét,

a humánerőforrások nagyrészt a válság kezelésével voltak lekötve.

A magyar bankok lemaradtak a digitalizációban, még régiós összehasonlításban is sereghajtónak számítanak. Az MNB szerint ennek oka, hogyA digitalizációban történő lemaradás miatt a bankok költségei is jelentősen magasabbak, mint a régió más országainál tapasztalható: ha a külföldi leánybankok és működési költségeket és tranzakciós illetéket is számoljuk, a bankok eszközarányos működési költsége Európán belül hazánkban a legmagasabb. Míg az EU-ban a működési költségek eszközarányos mértéke 1,6% átlagosan, Magyarországon ez különadókkal korrigálva 2,4%.Az MNB szerint egyértelmű korreláció van a digitalizáció és a működési költségek közt: minél korszerűbb egy ország bankrendszere digitális szempontból, annál alacsonyabb költségekkel működnek a pénzintézetek. Az alábbi ábrán az MNB négy digitalizációs indexből összeállított banki digitalizációs indexét hasonlították össze egyes országok bankjainak költségszintjével. Jól látszik, hogy míg Magyarországot költségszint tekintetében egyedül a még kevésbé digitalizált Románia előzi meg, két kevésbé digitalizált ország van csak, amely alacsonyabb költséggel működik: Bulgária és Görögország. Európa egyik legfejlettebb bankrendszerével rendelkező országa, Dánia egyben a legalacsonyabb költségszinttel is dolgozik.

Magyarország egyébként 21. a listán csak az internetes bankolást használók tekintetében, bár folyamatosan emelkedő tendencia figyelhető meg ebben a tekintetben, az EU-s átlaghoz is folyamatosan zárkózunk fel. Míg 2007-ben a magyar internetezők alig 20%-a használt netbankot, ma már ez a szám 50%, előbbi közel 25 százalékpontos lemaradást jelentett az EU-s átlaghoz, a mai lemaradásunk alig 10 százalékpont.

POS-terminálok tekintetében sem állunk túl jól: egymillió magyar emberre alig 15 ezer bankkártya-elfogadóhely jut. Érdekes, hogy az összesítésben közel kerülünk Ausztriához, Németországot pedig meg is előzzük.

A mobilfizetés elterjedésével kapcsolatosan az MNB-nek nincs európai szintű összehasonlítása, annyit viszont megemlítenek, hogy a bankok 80%-a már rendelkezik ilyen megoldással. Egy korábbi felmérés szerint viszont a lakosság alig 1%-a használ itthon mobilfizetést:Ezen kívül az online számlanyitás és online termékértékesítés is fontos szempontok, sok bank dolgozik ilyen megoldásokon is, de az elavult alaprendszerek számos tekintetben hátráltatják a pénzintézeteket. Ennek ellenére a pénzintézetek 48%-a nem gondolkozik core rendszere cseréjén és egységesítésén és csak 21% gondolkozik mindkettőn.

olcsóbbá teheti a hiteltermékeket, alacsonyabb kamatfelárakat hozhat,

lerövidítheti az ügyintézést, például a munkáltatói jövedelemigazolások igénylését is ki lehet kerülni digitális ellenőrzőrendszerekkel,

javíthatja a folyamat transzparenciáját és a pénzügyi tudatosságot.

A digitalizáció a lakossági hitelezést is meggyorsíthatja, hiszenAz MNB értékelése szerint a fogyasztóbarát lakáshiteleknél ezek a problémák már kevésbé jelentkeznek, de még mindig van tér a javulásra:

A digitalizáció katalizátoraként szolgálhatnak a magyar fintechcégek is: az MNB megemlíti, hogy a kockázati tőkealapok 20-500 millió összegekkel támogatják ezeket inkubátorprogramok keretein belül és 3-6 fős szakemberi gárdát is biztosítanak mellé.Hozzáteszik: a fintechcégeket és a digitális megoldások széleskörű elterjedését egyelőre még korlátozzák a szabályozói akadályok, például az, hogy a jelzáloghitel igénylésekor felmerülő ügyfélazonosítási folyamatoknak személyesen kell lezajlania, illetve az, hogy a hiteligénylés nagyon papírigényes folyamat.