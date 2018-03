Döntött a szenátus: nekimennek a gyűlölt bankszabályoknak

A 2010-ben elfogadott Dodd-Frank törvényt felülvizsgáló törvényjavaslatról szóló tárgyalások megkezdését 67-32 százalékos arányban szavazta meg a szenátus, 13 republikánus, 12 demokrata és egy független szenátor támogatásával. A demokraták közül főleg olyan politikusok támogatták a törvénycsomagot, akik idén olyan államokban indulnak majd újraválasztásért, ahol többségében Donald Trumpra szavaztak a 2016-os választások alatt.A törvénycsomag demokrata támogatói szerint semmi köze nincs az időközi választásoknak ahhoz, hogy a szabályozás-csökkentés támogatása mellett döntöttek, csupán azt szeretnék, ha a vidéki vállalkozásoknak könnyebb hozzáférése lenne banki forrásokhoz. Az olyan baloldali populista demokraták, mint Elizabeth Warren vagy Bernie Sanders viszont élesen kritizálták a törvénycsomagot: "az egész gazdaságot veszélyezteti ez a szabályozás-csökkentési törvényjavaslat. Nem azért vagyunk itt, hogy a Wall Street bankjait kiszolgáljuk. Azért vagyunk itt, hogy az amerikai embereket szolgáljuk ki" - fogalmazott Warren. A kapitalista rendszert élesen kritizáló, szocialista Sanders korábban "katasztrófának" nevezte a tervezetet, mellyel "néhány csaló bankot" segít a szenátus.A legnagyobb változást a törvénycsomagban az hozná, hogy kivonnák azokat a bankokat a Fed legszigorúbb felügyeleti kategóriájából, amelyek 250 milliárd dollár alatti eszközállománnyal rendelkeznek, korábban ez a limit 50 milliárd dollár volt. Ezeknek a bankoknak nem kell évente részt venniük a Fed stressztesztjein, illetve nem kell "végrendeleteket" írniuk, melyben azt taglalják, hogy mennének rendezetten csődbe.Olyan pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából fontos bankok kerülhetnek ki a legszigorúbb kategóriából, mint a SunTrust Banks vagy a Fifth Third Bankcorp; ezeket a pénzintézeteket szintén menteni kellett a válság alatt. A Fednek persze továbbra is lesz lehetősége arra, hogy ha úgy ítéli, "manuálisan" átemeljen néhány pénzintézetet a rendszer stabilitása szempontjából fontos kategóriába. New York Times nyomán)