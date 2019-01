Egy amerikai bank sem ment csődbe tavaly

Mióta az amerikai betétbiztosító, az FDIC megalakult 1933-ban, alig három évben fordult elő, hogy egy pénzintézet sem ment csődbe az országban - számol be a CNBC a Calculated Risk adatai alapján.A Bloomberg adataiból kiderül, hogy nemcsak nem mentek csődbe a bankok, hanem a legnagyobb hat pénzintézet rekordmagas, összesen 100 milliárd dolláros profittal zárhatta az évet. A kiváló számok főleg az amerikai gazdaság növekedésének, a társasági adócsökkentésnek és a bankokat biztonságosabbá tévő, válság után hozott szabályokkal indokolhatók.Még a legkisebb pénzintézetek is köszönik, jól vannak, tavalyelőtt is alig nyolc kisebb bank dobta be a törölközőt, ráadásul mind a nyolcat megvették nagyobb versenytársaik.Korábban a bankcsődök kifejezetten gyakori eseménynek számítottak az USA-ban; a 2008-as válság után 2010-ben történt a legtöbb ilyen esemény, amikor 157 intézmény húzta le a rolót. A rekordot viszont továbbra is 1989 tartja, amikor 534 hitelintézet ment csődbe.