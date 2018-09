Egy óriásbankot raknak össze három bankból Indiában

A lépéssel az indiai kormány kevesebb bankból álló, de egészségesebb bankszektort szeretne teremteni. Mindez egyszerre lényegében a Dena Bank megmentését is jelenti, melynek 22%-os nem teljesítő hitelállománya jelenleg az ország pénzintézetei közül az egyik legmagasabb. Már májusban megtiltotta az állam, hogy a pénzintézet hitelezzen és felügyeleti biztost rendelt ki hozzá átstrukturálás céljából.A Vijaya Bank és a BoB jobb állapotban vannak: mindkét pénzintézet mérlege egészséges és nyereségesen működnek. Pont azért olvasztják ezekkel a pénzintézetekkel össze a Denát, hogy a gyengébb pénzintézetet két erősebb stabilizálja.Az összeolvadást még mindhárom bank igazgatói tanácsának jóvá kell hagynia. A kormány csak ezután indítja majd el az összeolvadás tervezését hivatalosan is. A folyamat akár egy évig is eltarthat.