Egyre nagyobb bajban vannak a brit bankok

A 2016-os Brexit-referendum óta nem látott magas szintre emelkedett a JP Morgan adatai szerint a brit bankok fedezett adósságának átlagköltsége, és minél közelebb vagyunk a Brexit március 29-ei határidejéhez, annál több finanszírozási feszültséggel, egyre magasabb forrásbevonási költségekkel néznek szembe a brit bankok.Az úgynevezett challenger bankokon a legnagyobb a nyomás (ilyen a Metro Bank vagy a Virgin Money is), amelyekre nem jellemző, hogy ügyélbetétből finanszíroznák hitelezési tevékenységüket. A bankok számára 10-20%-os, esetenként akár 40%-os profitkiesést is okozhat a finanszírozási költségek emelkedés a KBW szerint.A bankok finanszírozási helyzetén az is rontott, hogy tavaly februárban befejeződött a Bank of England 127 milliárd fontos alacsony költségű finanszírozási programja, amelyet a Brexit-népszavazás után indítottak el a fogyasztói és vállalati hitelezés támogatására.A brit bankszektort hosszú ideje hat nagybank, a Royal Bank of Scotland (RBS), a Lloyds, a Barclays, az HSBC, a Santander és a lakás-takarékpénztárként működő Nationwide uralja.Friss hír, hogy a Barclays jelentős eszközállományt mozgat át Londonból Dublinba: