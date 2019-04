Egyre több vadász ólálkodik a Budapest Bank körül

Meddig tart még a hitelezés növekedése?

Hol épülnek kockázatok a hitelezésben?

Miért nincsenek sztrájkok a bankrendszerben, és mit vált ki a digitalizáció?

Kell, lesz konszolidáció a bankrendszerben? Mi lesz a Budapest Bankkal?



szerint lakossági és a vállalati hitelezésben is számos pozitív tényező fogja támogatni a következő években is a növekedést. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) ezzel egyetértve felhívta a figyelmet: a külföldi hitelek kiváltásában is versenyképes már a magyar bankszektor.elmondta: Európában a legnagyobb organikus növekedést érte el az OTP a hitelezésben, ezt akvizíciókkal is megfejelik. A hitelpenetráció MNB által vizionált duplázása kemény dió lesz, de az irány megvan hozzá.szerint négy iparág (ingatlan és építőipar, kereskedelem, autóipar és az agrárium) húzza a vállalati hitelezést, ezek teszik ki növekedés mintegy felét. Szerinte a lakossági hitelkihelyezések 2020-2021-ben tetőzhetnek.szerint a lakossági eladósodottsági mutatók nagy növekedésre adhatnak lehetőséget, visszaesés talán csak a projekthitelezés területén lesz, középtávon sem látható jelentős kockázat. A működési kockázatok, a humán erőforrás és a digitalizáció területén viszont lát problémákat a bankrendszerben.a szabályozásnak köszönhetően a lakosság esetében kisebb problémákat érzékel, a vállalati oldal mellett a core banki tevékenységek területén lát nagyobb kockázatokat.elmondása szerint a lakossági üzletág miatt ők sem aggódnak, a vállalati ingatlanfinanszírozás területén lát kockázatokat. A bankok működésének az átállítása a legnagyobb kihívás.felhívta a figyelmet, hogy veszélyesen szűkülnek a jelzáloghitelzési marzsok, ezeknek a rossz idők kockázati költségeit is fedezniük kellene. A kereskedelmi ingatlanfinanszírozás területét látja túlfűtöttnek.a forint kamatpálya legutóbbi változásából fakadó kockázatokra hívta fel a figyelmet, ami nyomást helyez a profitra.Nagyon nehéz a munkaerős megszerzése, megtartása, de alapvetően lojális a banki munkaerő - húzta alászerint nemcsak bérharccal, hanem a digitalizációval is lehet például munkaerőt vonzani.a bank közelmúltbeli alaprendszer-cseréjéről elmondta: a rendszer robosztus és erős, lényegesen csökkent a hibák száma, és a munkaerőhöz hasonlóan az ügyfélkör is nagyot nyert vele.hangsúlyozta, ők folyamatosan konszolidálnak, májustól további kisbankjaik maradhatnak, a végén csak egy maradhat, "mint a Hegylakó című filmben". A Budapest Bank esetleges megvásárlásáról elmondta: van egy kormányzati akarat, ha ez komolyra fordul, ők is tudnak róla beszélni. "Szeretünk vadászok lenni, erről van papírom" - mondta.szerint nagyon erős tulajdonosi szemlélettel vezetett bank az övék, a korábbi pesszimista jövőképek miatt nem futottak bele nagy kockázatokba és a terveiket rendszeresen sikerül felülteljesíteniük. Amikor a GE kilépett a bank életéből, teljesen önfinanszírozóként folytatták működésüket.szerint lassú organikus hatékonyságjavulás jellemzi a bankszektort, a régiós konszolidáció pedig elsősorban az informatikai rendszerek heterogenitása miatt halad nehezen. A magyar bankszektor konszolidációja nem új külföldi bankok megjelenésével, hanem "viszonylag szűkebb körben" valósulhat meg. A CIB univerzális nagybankként képzeli el a jövőjét továbbra is.szerint valószínűleg tényleg 5-6 magyar nagybank marad majd.szerint fontos, hogy transzparens és korrekt módon történjen meg a Budapest Bank tulajdonosváltása, a Raiffeisen Bank International is ajánlatot készül tenni rá.szerint egészségesebb lenne, ha egy magyarországi döntési központú nagyobb bank jöhetne létre, hogy mikor lesz ez, arról a megfelelő időben értesülni fogunk.