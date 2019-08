EKB: nagy lemaradásban vannak a brit bankok a költözéssel

Eddig a bankok jóval kevesebb tevékenységet, kritikus funkciót és munkaerőt telepítettek át az eurózónában működő egységekhez az eredeti várakozásoknál - hangsúlyozta az EKB. A jegybank most elvárja, hogy a bankok gyorsítsák fel az EKB-val egyeztetett tervek megvalósítását.Az EKB szerint a megegyezés nélküli forgatókönyvre készített szükségterveket teljesen implementálniuk kell a bankoknak, ennek részeként arra is fel kell készülniük, hogy brit eszközeikre nem lesznek érvényben az EU szabályai.Az EKB többek között az úgynevezett back-branching (EU-s ügyfelek távoli kiszolgálása brit fiókokon keresztül), a kereskedés távoli könyvelésének és a back-to-back fedezeti tranzakcióknak az esetében is komoly hiányosságokat lát.