Eljött a bankok földi mennyországa, mindenki vegyen bankrészvényt!

az új amerikai társasági adózási rendszer: a bankok effektív adókulcsa az eddigi 30-31%-ról 18-19%-ra csökkenhet, a vállalatok adócsökkentése pedig javítja a hitelezés feltételeit, fellendítve a hitelezést,

a monetáris politikában bekövetkezett jelentős eltolódás: a lassú kamatemelkedés akár a 2040-es évek elejéig is eltarthat, fokozatosan tágítva a bankok marzsát,

a bankok szabályozási környezetének átalakítása: egy-két kivételével az összes bankfelügyeleti szerv élén radikális átalakításokat hajtott végre a Trump-adminisztráció, és az új vezetők szembefordultak az Obama-féle szigorú bankszabályozással annak legtöbb területén,

a technológiai fejlődés, amely megváltoztatja az üzlet természetét: számos nagybank saját kriptodeviza létrehozásán munkálkodik, gyors pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtanak, a mesterséges intelligencia pedig emberi közreműködés nélkül képes egyre pontosabban meghatározza a hitelképességet.

Csak egy recesszió tudná megállítani a bankralit, addig is négy jelentős változás hajtja felfelé a részvényárfolyamukat Bove szerint:Mindegyik előnyös a bankok számára, ráadásul az idei évben az is segíti a bankok profitabilitását felfelé, hogy az adórendszer változása miatti egyszeri leírásokkal együtt tavaly már több veszteségtételt is elszámoltak. Itt a földi nirvána, az aranykor hosszú, hosszú ideig eltarthat - mondja Bove.