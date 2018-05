Elköltözik a Deutsche Bank a Wall Streetről

Úgy tudni, a Deutsche Bank a One Columbus Circle-höz költöztetné a New York-i központot a Wall Street 60. szám alól, a költözés az ügyhöz közel álló források szerint 2021 harmadik negyedévében kezdődik és 2022-ben fejeződik be.Az alkalmazottaknak küldött belső banki memo alapján az új hellyel egyidejűleg mintegy 30%-kal csökken a német nagybank New York-i üzleti jelenléte. A bank korábbi bejelentése szerint ezer amerikai dolgozótól válnak meg az USA-ban, ami az ottani állomány 10%-át jelenti. A kötvény- és részvényüzletág leépítésével egyidejűleg többet fektetnének az európai lakossági banki és vagyonkezelői üzletágba.