Előveszik Trump gyanús ügyletei miatt a Deutsche Bankot

A csütörtök reggeli határidős kereskedés alapján több mint 2%-os eséssel nyithatnak a legnagyobb német bank részvényei.A vizsgálat során azt is áttekintik a hatóságok, hogyan kezelte a bank az alkalmazottak által tett, gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket, ezek között a Donald Trump amerikai elnök és veje (egyúttal vezető tanácsadója), Jared Kushner nevéhez köthető tranzakciók is megtalálhatók.A New York Times szerint a Deutsche Bank elleni vizsgálat csak egy a sok közül, ami az amerikai pénzügyi rendszerben zajló gyanús tranzakciókkal kapcsolatos, és számos más bankot is érint.A Deutsche Bank szóvivője nem erősítette meg az értesüléseket, ugyanakkor a Reutersnek jelezte, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal.