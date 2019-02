ENSZ-tanulmány: jót tesznek a fintechek, de a felügyeleteknek változtatniuk kell

A jelentést a Cambridge Centre for Alternative Finance készítette el az ENSZ pénzügyi fejlesztési testületének, többek közt az áll benne, hogy a fintecheknek számottevő segítséget nyújtanak a pénzügyi szolgáltatások elterjesztésében a bankszámlával nem rendelkezők körében, többek közt a mobilfizetés, a P2P hitelezés és az alternatív hitelminősítés segítségével. 1,7 milliárd embernek nincs még bankszámlája a világon, így bőven van tér a fejlődésre, viszont a felügyeleti szerveknek is tartaniuk kell a lépést.A jelentés szerint a fejlett piacokon alkalmazott regulatory sandboxok nem jelentenek hatékony megoldást a bankolatlanok számára. "A sandboxoknak vannak előnyeik, de komplexek és költségesek" - írják. A jelentés készítői szerint innovációs irodákkal és olyan eszközökkel, mint a regtech is el lehet érni a sandboxok hatékonyságát, jóval olcsóbban. A regulatory sandbox (szó szerint: felügyeleti homokozó) egy piacfelügyeleti szervek által menedzselt, zárt teszttér, ahol különféle fintechcégek megoldásait tesztelhetik anélkül, hogy egy rossz megoldással kárt okoznának a gazdaság egészének.