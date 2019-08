Érdekes ötlet: rövidítenék a tőzsdei kereskedést, hogy több nő dolgozhasson

Az európai bankokat reprezentáló Association for Financial Market sin Europe és a brit alapkezelőket tömörítő Investment Association azon gondolkodik, hogy a tőzsdei kereskedési idő rövidítésével kellene több női dolgozót bevonzani a pénzügyi és tőkepiaci munkakörökbe.Egyes lapok szerint ötletként az is felmerült, hogy az európai tőzsdék egy órával később nyitnának és egy órával hamarabb zárnának, de az ötletelések még csak korai fázisban vannak. Minden esetre ezzel rugalmassabbá lehetne tenni a nők számára is azt, hogy esetlegesen tőzsdei kereskedői állást vállaljanak úgy, hogy mindeközben adott esetben a gyerekek elhelyezését is meg tudnák oldani.