Érik a botrány: megpiszkálták az árfolyamokat a nagybankok

A négy éve tartó eljárás során azzal gyanúsították a nyolc nagybankot (UBS, Royal Bank of Scotland, JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays, HSBC) és két másik bankot, hogy a legkülönfélébb devizák piacán kartellt alakítottak, hogy saját érdekükben manipulálják az árfolyamokat.Hasonló ügyben amerikai, brit és svájci hatóságok összesen több mint 10 milliárd dollár bírságot szabtak ki globális nagybankokra, az Európai Bizottsággal az előttünk álló hónapokban kötendő egyezség a várakozások szerint összesen közel 2 milliárd euró megfizetéséről szól majd. A bejelentés várhatóan 2018-ra csúszik.2008 óta a világ pénzügyi intézményei több mint 320 milliárd dollár bírságot fizettek már a Boston Consultin Group számításai szerint. Az USA 2015-ben 5,6 milliárd dolláros bírsággal szabott ki 6 bankra (Barclays, Citi, JPMorgan, RBS, Bank of America, UBS) 2007 decembere és 2013 januárja között devizapiaci manipulációk miatt, és több banki vezetőt személyesen is felelősségre vontak.

A bankok megúszhatják a bírságot, ha a kartell tagjai közül elsőként jelentik a szabálytalanságot. Így mentesült korábban 690 millió euró megfizetésétől a brit Barclays az Euribor-, illetve 2,5 milliárd euró megfizetésétől a svájci UBS a jen kamatkartell botrány során. Ha pedig megegyeznek a hatóságokkal, 10%-kal csökkenthetik bírságuk összegét, és nem kell részletes közleményt kiadni a különböző esetekről, ami rontaná az egyedi panaszosokkal szembeni pozíciójukat.