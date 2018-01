Évek óta nem volt ennyire nehéz londoni banknál állást kapni

A Morgan McKinley munkaerőtoborzással foglalkozó cég adatai szerint jelentős, 52%-os visszaesést lehetett tapasztalni múlt hónapban a pénzügyi területtű álláshirdetések kapcsán, ami részben az ünnepek, részben a Brexit hatása, ez utóbbi már csak azért is lényeges, mert a britek kiválása miatt éves összevetésben is 37%-os visszaesés volt a pénzügyi álláshirdetésekben.Az adatok szerint az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest30%-kal esett vissza decemberben azoknak a londoni szakembereknek a száma, akik állást kerestek, de azok, akik decemberben munkahelyet váltottak, átlagosan 14%-os bérnövekedésről számoltak be, igaz, ez az egyik legkisebb arányú bérnövekedés 2017-ben.Korábban már írtunk arról, hogy több bank is jelezte, amennyiben nem lesz érdmei megállapodás a brit és EU-s fele között a kiválás részleteiről, a kontinentális Európába, azon belül is főként Frankfurtba, Dublinba és Párizsba költöztetik londoni operációjuknak egy jelentős részét.A legutóbbi hírek szerint Németország lehet a Brexit egyértelmű győztese, már ami az elcsábított bankok számát illeti: 15 globális bankból 7 döntött már úgy, köztük a Citi, a Goldman és a Morgan Santley, hogy alkalmazottai egy részét a német városba költözteti. Ugyanennyit tudott elcsábítani Párizs, Dublin, Luxembourg és Amszterdam együttesen.