Ex-bankvezér: itt a banki összeolvadások ideje

"Akárhányszor magasak a felügyeleti terhek a piacon, jön a koncentráció, a bankok pedig most olcsók. Szóval ha bankvásárlást tervezel, itt az idő, hogy megszerezz pár pénzintézetet" - mondta az ex-bankvezér.A pénzintézetek papírjainak emelkedése nem volt olyan dinamikus, mint a tőzsde egésze esetén, az említett konszolidáció pedig el is kezdődött: a BB&T bejelentette februárban, hogy megveszi a SunTrust Bankot - a tranzakció az elmúlt évek legnagyobb fúzióját jelenti az amerikai pénzügyi szektorban. Most hétfőn pedig a Wall Street Journal írt arról, hogy a Charles Schwab viheti a USAA vagyonkezelési ágát.Kovachevich hozzátette: a felügyeleti nehézségek miatt inkább a kisebb pénzintézetek körében lát fúziós potenciált."Inkább a 10 milliárd alatti bankok olvadhatnak be a 10 milliárd feletti eszközállománnyal rendelkező bankokba" - mondta a szakember.