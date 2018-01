Fáj a Morgan Stanleynek az adócsökkentés

A paradox lépést az okozza, hogy a bank halasztott adókövetelést számolt el korábban, aminek a mértékét most csökkentenie kell a várható adófizetési kötelezettség csökkentése miatt. Ennek értéke 1,25 milliárd dollár. A teljes bankra gyakorolt hatás 1,4 milliárd dollár lehet, amit bizonyos, 160 millió dollárt kitevő pozitív tételek kis részben ellensúlyoznak.Az USA-ban december döntöttek a társasági adó 35%-ról 21%-ra csökkentéséről, ami a Trump-adminisztráció várakozásai szerint hazacsábítja majd az elmúlt években összesen 2800 milliárd dollárra becsült, külföldre vitt adózatlan jövedelem egy részét. A Joint Committee on Taxation elemzőszervezet szerint az ebből fakadó többlet adóbevétel a következő 10 évben 339 milliárd dollár lehet.A Morgan Stanley bejelentését sokan várták, miután december végén a Goldman Sachs 5 milliárd dolláros egyszeri negatív tételt jelentett be 2017 negyedik negyedévére, a Citigroupnál pedig ez 20 milliárd dolláros (!) egyszeri mínusz lesz a pénzügyi igazgató december 6-ai közlése szerint.