Figyelmeztet a bankvezér: veszélyes buborékok alakulhatnak ki

Ha a kamatok effektíve a nullával egyenlők, az eszközbuborékok kialakulásához vezethet, és védtelenül hagyhatja az eszközöket, ha a kamatok újra emelkedni kezdenek.

2011 óta az EKB rekord alacsonyan tartja a kamatokat, hogy ezzel az infláció emelkedését stimulálja és a gazdasági növekedést támogassa, a Bank of England szintén szinten tartotta csütörtökön a 0,75 százalékos jegybanki alapkamatot, és tegnap tíz év után kamatot csökkentett a Fed is, 25 bázisponttal 2-2,25 százalékra vágták a kamatot. Mindezek után a Barclays vezére arról beszélt a CNBC-nek, középtávon nagy kihívás a bankoknak bevételi oldalon, hogy a kamatok nulla és egyes esetekben negatív tartományban mozognak. Persze másik oldalon, ha ezzl a recessziótól védik a gazdaságot, és a gazdasági növekedést támogatják, abból a bankok is profitálnak. Kényes egyensúlyt kell a jegybankároknak fenntartaniuk.Ugyanakkor kiemelte: