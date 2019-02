Figyelmeztet a világhírű professzor: közelebb van a katasztrófa, mint gondolnánk

Van bárki, aki őszintén meg van arról győződve, hogy Donald Trump kormányának megvan a tehetsége és a tapasztalata, hogy egy ilyen mértékű összeomlást kezeljen?

Valójában a Fednek most jóval kisebb tere van a manőverezésre, mint 2008-ban,

Vajon lesz egy újabb 20-40 évünk a következő pénzügyi válság előtt, hogy felkészüljünk? Lehet benne reménykedni, de nem valószínű. Még ha a szabályozás sikeresen csökkenti is a bankokhoz kapcsolódó kockázatokat, előfordulhat, hogy a kockázatok simán csak átvándorolnak a kevésbé szabályozott árnyékbankrendszerbe.

Sajnos a gyorsan növekvő pénzügyi rendszer és a toxikus politikai környezet oda vezet, hogy előbb fog jönni a válság, mint azt sokan gondolják

Normális esetben azt mondhatnánk, hogy igen. Az egy évtizeddel ezelőtt kitört globális, rendszerszintű pénzügyi válság nem olyan volt, mint egy "mezei" recesszió. A hasonló rendszerszintű válságok viszonylag ritkák, ami két dologgal magyarázható: az egyik, hogy a törvényhozók olyan reformokkal reagálnak általában rájuk, ami megakadályozza a megismétlődésüket. A másik, hogy a befektetők, a lakosság, a politikusok sokáig emlékeznek még rá.De sajnos nem "normál" időket élünk. A válságmenedzsmentet nem lehet robotpilóta módban üzemeltetni, a pénzügyi rendszer biztonsága nagyban függ azon emberek kompetenciájától, amelyek részt vesznek a válságkezelésben. A jó hír, hogy a legfontosabb jegybankoknak még mindig kiváló szakértőik és vezetőik vannak. A rossz hír, hogy a válságmenedzsmentben részt vesz az egész kormányzat, nem csak a monetáris politikai hatóság. Ez pedig kétségeket szül.Az bizonyos, hogy ha a következő válság olyan lesz, mint a 2008-as, akkor a törvényhozóknak egyszerűen csak követniük kell a 2008-as forgatókönyvet és legalább olyan hatásosak lesznek, mint akkor. A baj akkor kezdődik, ha a következő válság teljes más lesz, például ha kibertámadások jönnek, vagy egy váratlan, gyors emelkedés következik be a kamatkörnyezetben, ami magas eladósodottságú, törékeny piacokat a padlóra küldi.- kérdezi Kenneth Rogoff. Nehéz megmondani, hiszen az egyetlen valódi válság, amit eddig Trump elnöksége alatt tapasztaltunk, az igazából Trump elnöksége - mondja a professzor. A Fed elnöke, Jerome Powell és csapata első osztályú, de ki lesz a másik felnőtt a teremben, ha beüt egy kívülről érkező pénzügyi válság? A Fed nem tud mindent megoldani egyedül, szüksége lesz az egész kormány pénzügyi és politikai támogatására.mert a 2010-es Dodd-Frank reform jelentősen korlátozza a magán intézmények kimentését még abban az esetben is, ha az egész rendszert az összeomlás fenyegeti. Vagy a pénzügyminiszter, Steven Mnuchin, aki korábban hollywoodi producerként tevékenykedett, majd a 2016-ban megjelent "Kivétel és szabály" című filmjének címét követi majd?hasonló, vagy még rosszabb gondokkal küszködik. A populizmus masszív bizalmatlanságot és megosztottságot eredményezett, a pénzügyi ellenállóképesség jóval rosszabb, mint egy évtizeddel ezelőtt volt. Elég csak megnézni a brit példát, ami a világ egyik nagy pénzügyi központja és ahol a politikai elit a Brexit-szakadék szélére sodorta az országot. Valóban el lehet várni, hogy hatásosan kezeljék ennek fényében a pénzügyi válságot, ahol kemény politikai döntéseket kell hozni ás ügyesnek kell lenni? Az Egyesült Királyság szerencsés, mert a pénzügyminisztériumban és a központi bankban is a megfelelő emberek ülnek, de még a legnagyobb elmék sem tudnak mit csinálni, ha a politikusok nem támogatják őket.Mindeközben a csatorna túlpartján, az eurózónában a megosztottság nehezíti meg a stresszhelyzetben a politikai kivitelezést. A reálkamatok emelkedése például súlyos csapást mérhet az eurózóna "balkanizált" adósságpiacain.Ami most látszik, az az, hogy a globális pénzügyi rendszer tovább bővül, a globális hitelállomány eléri a 200 ezer milliárd dollárt. A jobb pénzügyi szabályozás megakadályozta, hogy a kockázatok tovább erősödjenek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mérséklődni kezdtek. Például látszólag a nagybankok kevesebb kockázatos eszközt tartanak a könyveikben, a szabályozó hatóságoknak mégis keményen kell dolgozniuk a kockázatos hitelek monitorozásán, amelyek az árnyék pénzügyi rendszerbe vándoroltak és amelyek nagyon gyorsan fel tudnak fújódni, ahogy azt a 2008-as válságban már fájdalmasan megtanulhattuk.A szabályozók előszeretettel mutogatnak arra, hogy a bankoknak sokkal nagyobb pufferük van likvid eszközökből, ha bankroham indulna vagy problémák lennének az adósság továbbgörgetésével, de sajnos gyakran kiderül, hogy a normál esetben likvid eszközök egy válságban inkább illikvidek.Igazuk van a törvényhozóknak, ha azt mondják, hogy a sokat javult a rendszer 2008 óta, de a bevezetett reformok csak részben jelentenek megoldást és messze elmaradnak attól, amire szükség lenne.- véli Kenneth Rogoff.

Forrás: AFP / Jean Ayissi