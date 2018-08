Figyelmeztet az FBI: trükkös csalók támadják az ATM-eket

Az elkövetők az "ATM cash-out" nevű sémával támadják a bankokat, vagyis lopott kártyaadatokat ütnek be a bankok automatáiba és nagyobb összegű kifizetéseket kezdeményeznek.A CNN megkereste az FBI-t; a hivatal azt nyilatkozta, hogy "rutinszerűen tájékoztatja a magánvállalatokat különféle kiberbűnözési veszélyekről, melyeket megfigyelnek," viszont nem nyújtott további információt a hackertámadásokkal kapcsolatban.Brian Krebs egyébként korábban is számolt már be hasonló sémákról, 2016-ban és 2017-ben egy virginiai banktól 2 millió dollárt tüntettek el hackerek.