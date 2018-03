Fontos döntés előtt Amerika: szétszedhetik Obama gyűlölt bankszabályait

Ez a banki törvénytervezet egy katasztrófa. A 2008-as Wall Street-i összeomlás megmutatta az amerikai embereknek, mennyire csaló néhány ezek közül a bankok közül. Az utolsó dolog, amit csinálnunk kéne, az a szabályozások enyhítése

Ma szavaz az amerikai szenátus egy olyan törvénycsomag elfogadásáról, amely bizonyos, a 2008-as gazdasági válság után hozott banki szabályokat eltörölne a Dodd-Frank törvény keretein belül. A 2010-ben elfogadott törvényt a pénzintézetek azóta kritizálják annak túlságosan költséges és komplex mivolta miatt.A legnagyobb változást az hozná, hogy kivonnák azokat a bankokat a Fed legszigorúbb felügyeleti kategóriájából, amelyek 250 milliárd dollár alatti eszközállománnyal rendelkeznek, korábban ez a limit 50 milliárd dollár volt. Ezeknek a bankoknak nem kell évente részt venniük a Fed stressztesztjein, illetve nem kell "végrendeleteket" írniuk, melyben azt taglalják, hogy mennének rendezetten csődbe.Olyan pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából fontos bankok kerülhetnek ki a legszigorúbb kategóriából, mint a SunTrust Banks vagy a Fifth Third Bankcorp; ezeket a pénzintézeteket szintén menteni kellett a válság alatt. A Fednek persze továbbra is lesz lehetősége arra, hogy ha úgy ítéli, "manuálisan" átemeljen néhány pénzintézetet a rendszer stabilitása szempontjából fontos kategóriába.Az AP arról számol be, hogy a Dodd-Frank törvénycsomag fontos részeit megváltoztató törvény könnyen át fog csúszni a szenátuson, hiszen a republikánusok szinte kivétel nélkül támogatják, míg a demokraták közt is megvan a kellő támogatás ahhoz, hogy meglegyen a szükséges, összesen legalább hatvan szavazat.A Washington Post arról ír, hogy a Kongresszusi Költségvetési Központ (CBO) kiadott egy jelentést, melyben azt írják, hogy az új törvénycsomag növelheti annak esélyét, hogy a bankokat ismét adófizetői pénzből kell menteni. Bár azt írják, hogy csak "kicsit lenne magasabb" az esélye annak, hogy egy rendszer működése szempontjából fontos pénzintézetet menteni kell, jelenleg ennek esélye "kicsi".Bernie Sanders demokrata szenátor, a bankok és általában a kapitalizmus nagy kritikusa a tervezett lazítást is élesen támadta:- fogalmazott a szocialista politikus.Mike Crapo republikánus szenátor, aki a törvénytervezet főszponzora azzal védekezett, hogy a változás valójában nem hoz szabályozói tehercsökkentést, hiszen a 250 milliárd dollár fölötti nagybankok (pl. JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, stb.) szabályozása szinte érintetlen marad.Közben a New York Times arról számol be, hogy a Fed a Volcker-szabály felülvizsgálatát tervezi, amely megszabja a bankoknak, hogy milyen kockázatos eszközökbe nem fektethetnek be. Randal Quarles, a Fed felügyeleti ágának elnökhelyettese egyértelműbbé tenné, hogy pontosan milyen eszközöket kell elkerülnie a pénzintézeteknek. Arról, hogy ez pontosan milyen változásokat jelenthet, itt írtunk: