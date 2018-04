Franciák vehetik meg a Raiffeisen leánybankját

A hazai Raiffeisen két felsővezetője, Zolnai György és Kementzey Ferenc is beszélni fog Hitelezés 2018 konferenciánkon, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Az egyik meg nem nevezett forrás úgy véli, a Raiffeisen számára már nincs visszaút, így az átvételről szóló megállapodás gyakorlatilag már meg is köttetett, és a feltételeket a franciák fogják diktálni. Most valószínűleg a végső ár kialakítása van terítéken.A másik forrás szerint a döntést napokon belül bejelenthetik. A két bank nem kommentálta az értesüléseket.A Raiffeisen régóta nyűglődik nem is olyan régen, 2012-ben görög tulajdonból megvásárolt lengyel leánybankjával. A Polbank mérethatékonysági problémáit a BNP úgy hidalhatja át, hogy várhatóan összeolvasztja meglévő érdekeltségével, Lengyelország 6. legnagyobb bankjával, a Bank BGZ BNP Paribas-val.A Raiffeisen a múlt hónapban még azt közölte, hogy továbbra sem tettek le a Polbank korábban többször is meghiúsult tőzsdei bevezetéséről vagy a társaság többségi (core banki) részesedésének eladásáról.A lengyel KNF bankfelügyeleti intézmény elvárja, hogy a bank kockázatosnak tekintett frankalapú jelzáloghitel-portfóliója az eddigi tulajdonosnál maradjon.A Polbank könyv szerinti értéke 6,49 milliárd zloty, és az említett hitelportfólió nélkül 36 milliárd zlotys eszközállománnyal rendelkezik. A Bank BGZ BNP Paribas eszközállománya ennek duplája (73 milliárd zloty), így az összeolvasztott bank több mint 100 milliárd zlotys mérlegfőösszeggel rendelkezhet majd.Elemzők arra számítanak, hogy a könyv szerinti érték 60 és 100 százaléka között sikerül a Raiffeisennek eladnia a bankot.