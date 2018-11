Frankfurt helyett Párizs a nyerő a Citigroup dolgozóinál

Gőzerővel készül a Citigroup a Brexitre, ennek részeként korábban el is döntötte, hogy a nagy erőkkel lobbizó Frankfurtba fogja telepíteni kereskedési központját Londonból. Eredetileg 150 pozíciót akart a német városba költöztetni a bankcsoport, további 100-at pedig Párizs, Milánó, Madrid, Dublin és Amszterdam között szétosztani.A brit üzleti napilap értesülése szerint ez a terv változott most meg, Párizs nagyobb súlyt kaphat, ugyanis a munkavállalók inkább a francia fővárost preferálják kultúrája, iskolái és Londonnal való hasonlósága miatt. A Rue Balzacon egy 170 fős irodát tart most fenn a Citigroup, a Brexit miatti költözéssekkel ezt fogják kinőni.Más bankok is terjeszekednek Párizsban: a Bank of America, a JP Morgan, a Morgan Stanley, az HBSC és a vagyonkezelő BlackRock is növeli itt a létszámát. A Bank of America például párizsi munkaerővel, de dublini licenccel fogja végezni kereskedési tevékenységét. A bankok többségének, így a Citigroupnak is London marad azonban az európai központja, a költöztetni tervezett munkaerő létszáma töredéke a teljes 6000 fős londoni állománynak.