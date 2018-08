Gőzerővel halad a "visszalengyelesítés" a lengyel bankszektorban

A lengyel bankoknak lengyel kézben a helyük - szól a Jog és Igazságosság (PiS) lengyel kormánypárt jelszava. 2015-ös hatalomra kerülése óta ennek megfelelően nőtt is a hazai bankok aránya Lengyelországban, és tavaly 1999 óta először meghaladta az 50%-ot. Önkéntes eladói szándékon alapuló állami bankvásárlásokról van szó.A visszalengyelesítés olyan jelszó a PiS számára, ami a hajóépítéstől a médián át a gyógyszeriparig mindenre kiterjed. A tőkének nemzetisége van - jelentette ki a kulturális terület miniszterhelyettese, Mateusz Morawiecki miniszterelnök pedig a "családi ezüst" hazahozataláról beszél. Szavai azért is érdekesek, mert ő a spanyol Santander kezében lévő Bank Zachodni WBK vezérigazgatója volt egészen 2015-ig.Kisebb felvásárlások után a második legnagyobb lengyel bank, a Pekao UniCredit kezében lévő 32,%-os részesedésének állami megvásárlása volt a legnagyobb dobás a bankpiacon 2017-ben. A lengyel fejlesztési alap 10,6 zlotyért, mintegy 2,5 milliárd euróért vette meg a részvénycsomagot, ezzel 53%-ra emelve a hazai irányítású bankok arányát Lengyelországban.Folytatódhatnak a lengyel állami bankvásárlások, amit a kedvező gazdasági környezet is támogat. Közgazdaászok azonban figyelmeztetnek a jelenség veszélyeire: az államilag irányított hitelezést torzító hatásaira (kockázatosabb projektek előtérbe helyezésére) és a konszolidációból fakadó kisebb versenyre. Ha például az egyaránt államilag ellenőrzött két legnagyobb lengyel bank egyesülne, amit az említett fejlesztési alap vezetője, Pawel Borys "jó megoldásnak" nevezett, mintegy 15 millió ügyféllel rendelkező óriásbank jönne létre.