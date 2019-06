Gyorsul az OTP esése, hol érdemes beszállni?

Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb növekedési sztoriját az OTP jelentette a magyar tőzsdén, a társaság az organikus növekedés mellett akvizíciókon keresztül is bővült, az OTP az elmúlt években 11 bankot vásárolt. De nem csak növekedési sztori volt az OTP, a bank erős mérleggel és erős tőkemegfeleléssel rendelkezik, többek között ez indokolta az OTP magas árazását a szektortársakhoz képest. Az OTP-t nemrég a Deutsche Bankkal hasonlítottuk össze , a két bank árazásában hatalmas volt a különbség, míg a Deutsche Bank részvényei a könyv szerinti értékük ötödén forogtak, az OTP papírjai közel 1,5-szeres szorzón, az árazáson is jól látszik, hogy a piac nagy kedvence volt az OTP.Az OTP-ralija azonban mostanra kifulladt: az árfolyam április közepén 13 250 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett, majd ezután nagyobb lejtmenet következett, részben a nemzetközi tőkepiaci hangulat romlása miatt, miután a befektetők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa miatt aggódtak. Május végén egy ideig úgy tűnt, hogy vége az esésnek és a rali tovább folytatódhat, a június elején látott felpattanás után azonban az árfolyam ismét lefordult.Az elmúlt napok során az OTP esése begyorsult, megnéztük a grafikont, hogy az OTP technikai képe alapján érdemes lehet-e már beszállni. A tavaly októberi rali kezdőpontjára és az áprilisi történelmi maximumra húzott Fibonacci kiterjesztés alapján az árfolyam kedden az 50 százalékos Fibonacci szint alá került, ma reggel az OTP 1,7 százalékos mínuszban is járt már, majd az árfolyamot kissé visszahúzták.Amennyiben az esés folytatódik, a következő támaszt a 61,8 százalékos Fibonacci szint jelentheti majd 11 200 forint közelében, ami tavaly decemberben már többször támaszként szolgált az OTP számára, míg az árfolyam februárban is leszúrt idáig, bár a szint letörésére végül nem került sor. A napi charton az RSI indikátor túladott tartományba érkezett meg, ami támogathat egy esetleges felpattanást, ebben az esetben a jelenlegi szintekről felfelé mozdulva el, a 11 600 forint közelében található, 50 százalékos Fibonacci szint áttörésével nyílhatna meg a további emelkedés lehetősége.