Hat bankot kezdett el vizsgálni a felügyelet, amiért azok bitcoint árulnak

A virtuális valuták jelenleg nem tudnak fizetőeszközként funkcionálni és illegális célokra használják őket, mint a pénzmosás, átverések és csaló befektetési műveletek. A mellékhatásai ennek komolyak: hackelési problémák keletkeztek azoknál a szervezeteknél, amelyek kriptodevizával foglalkoznak, valamint érzékelhettük a spekuláció indokolatlan növekedését is.

A dél-koreai felügyeleti szervek (FSC és FSS) elsősorban azt ellenőrzik majd, hogy a kriptoeszközök megfelelnek-e a pénzmosás ellenes szabályoknak és hogy az ügyfelek valódi neveket használnak-e számlanyitáskor - mondta el az FSC vezetője, Csoi Dzsongku egy sajtótájékoztatón, melyről a Reuters számolt be.- mondta el a felügyeleti vezető.A hat bank, melyet vizsgálnak, az NH Bank, az Industrial Bank of Korea, a Shinhan Bank, a Kookmin Bank, a Woori Bank és a Korea Development Bank.Dél-Koreában a kriptodevizákba való befektetés olyannyira népszerű lett, hogy a már a diákok és a háztartásbeliek körében is hódít. A hatóságok számos kriptotőzsdét bezártak, mivel szerintük irracionálisan népszerű a befektetés és félnek, hogy ha a lufi egyszer kipukkad, hatással lehet az összeomlás a reálgazdaságra is. Szintén probléma egyébként, hogy több olyan bitcoin-tőzsde is van, amely piramisjátékként működik, vagy egyszerűen lenyúlja az ügyfelek pénzét, sőt, több közülük hackertámadás áldozata lett. Utóbbira példa a dél-koreai Youbit, amelynek két kibertámadás után csődöt kellett jelentenie.