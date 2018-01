Hatalmas bankbotrány robbanhat, nemzetközi ügy lehet belőle

A nyugdíjalap vádja szerint a bankok a CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) irányadó ráta manipulálásával akartak nagyobb profitot elérni a derivatív ügyleteken, az összeesküvés az alap szerint hét éven át, 2007-től 2014-ig tartott.Állítólag a kamatmanipulációs ügyben a Toronto-Dominion Bank, a Royal Bank of Canada, a Bank of Nova Scotia, a Bank of Montreal, a Canadian Imperial Bank of Commerce és a National Bank of Canada, továbbá a külföldi bankok közül az HSBC, a Bank of America és a Deutsche Bank is részt vett. Egyik bank sem kommentálta az ügyet.A nyugdíjalap mintegy 4,66 milliárd dollárnyi vagyont kezel, állítása szerint a bankok úgy manipulálták a CDOR-on alapuló derivatív ügyletek kamatát, hogy a befektetők végeredményben kevesebbet nyerjenek az ügyleteken.A CDOR hasonló a Liborhoz, miután ezt is a bankok adatbenyújtására alapozva határozzák meg. Az irányadó rátát az egy évnél rövidebb hiteleknél alkalmazzák. A CDOR meghatározásának folyamatát a kanadai hatóságok később átalakították, amihez nagyban hozzájárult a Libor-botrány kirobbanása.