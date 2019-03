Hatalmas bejelentést tett a két legnagyobb német bank vasárnap (2.)

Frissítés (16:45)

Korábban írtuk

Egy, az ügyre rálátó forrás alapján viszont most arról számolt be a Reuters hírügynökség, hogy már ma sor kerülhet arra, hogy az érintettek hivatalosan is bejelentsék, tárgyalásokba kezdtek az összeolvadásról.

A korábban kiszivárgott információkkal összhangban a Deutsche Bank és a Commerzbank valóban hivatalosan is bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatnak az összeolvadásról. A Deutsche Bank ugyanakkor leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a tranzakcióra végül tényleg sor fog kerülni.Megegyezésre jutottak a Deutsche Bank igazgatóságának tagjai egymással arról, hogy tárgyalásokat kezdjenek a Commerzbankkal egy összeolvadás megvalósíthatóságáról - írtuk a hét elején a Welt am Sonntag információira hivatkozva. A lap megjegyezte azt is, hogy az első nem hivatalos kapcsolatfelvétel már megtörtént a két legnagyobb német bank képviselői között.Az idő sürgeti a bankokat, ugyanis a Welt am Sonntag arról is beszámolt korábban, hogy a Commerzbank legnagyobb részvényesének számító német kormány azt akarja, hogy már a következő hetekben döntés szülessen a két oldalon. A májusi európai parlamenti választások ugyanis megváltoztathatják a hatalmi erőviszonyokat. Olaf Scholz pénzügyminiszter korábban többször hangsúlyozta, mennyire szükség van erős bankokra.Az összeolvadás egészen biztosan nem lenne fájdalommentes, akár 30 000 ember munkahelyét is veszélybe sodorhatja a terv, ezért ellenzi az ötletet több felső vezető is a Deutsche Bank köreiből. Charles Dupree, a MarketLine szenior befektetési bankára szerint ráadásul a két pénzintézet fúziójánál sokkal kifizetődőbb lenne, hogyha a Deutsche Bankot több részre bontanák fel.A szakember szerint a lépésnek köszönhetően a legnagyobb német bank üzletágainak nyereséges részei hatékonyan tudnának működni, míg a befektetési banki ág - amely a bank tőkéjének felét felemésztette az elmúlt években - nem hátráltatná őket többé. A befektetési ág pedig saját forrásokat tudna szerezni.