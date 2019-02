Hatalmas devizahiteles mentőcsomag készül Lengyelországban

Több mint félmillió lengyel háztartásnak közeldevizaalapú jelzáloghitele van, a svájci frank árfolyamának 2015. januári elszállása óta ők jelentősen megemelkedett törlesztőrészletekkel küzdenek.A lengyel parlament most felgyorsította azt a folyamatot, amelynek eredményeként a lengyel bankokatsújtanák minden egyes negyedévben, ami, vagyis mintegy 235 milliárd forintos bevétellel látná el a devizahitelek önkéntes zlotyhitellé való konverzióját finanszírozó alapot. Az új különadó(Magyarországon ennek kulcsa jelenleg 0,20%).A Teneo friss elemzése szerint kétséges, hogy az új szabályozás hoz-e érdemi népszerűségnövekedést a lengyel PiS kormánypárt számára, ezért a korábbi próbálkozásokhoz hasonlóan az ezzel kapcsolatos jogalkotás is lelassulhat, így könnyen elképzelhető, hogy a jelenlegi parlamenti ciklusban (amely az idén októberi választásokig tart) már nem vezetik be az új különadót. A bankok persze örülnének ennek: a Deutsche Bank, a Commerzbank és a Raiffeisen már megsürgette a Bloomberg szerint az Európai Bizottság vezetőit, hogy akadályozzák meg a különadó bevezetését.A Bloomberg adatai szerint a legrosszabbul a Bank Millennium (BCP) járna egy ilyen szabályozással, hitelállományának 26,6%-a ugyanis devizalapú jelzáloghitel. Utána a Getin Noble Bank (23,1%), a Commerzbank tulajdonában lévő MBank (17,6%), a BOS Bank (14,4%), a PKO (11,5%), a BGZ BNP Paribas (9,2%), a Santander Bank Polska (7,2%) és a Raiffeisen (3,7%) következik.nagy tiltakozást kiváltó bankadót vezetett be a közelmúltban: