Heteken belül dönteni akarnak a Deutsche Bank és a Commerzbank összeolvadásáról

A lap szerint az első nem hivatalos kapcsolatfelvétel már megtörtént a két legnagyobb német bank képviselői között. Egy bennfentes forrás ugyanakkor azt a Reuters-értesülést is megerősítette, miszerint a megbeszélések nagyon korai szakaszban járnak, és bármikor csődöt mondhatnak. Hétvégén egyébként egyik bank szóvivője sem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.A Welt am Sonntag arról is beszámolt, hogy a Commerzbank legnagyobb részvényesének számító német kormány azt akarja, hogy már a következő hetekben döntés szülessen a két oldalon. A májusi európai parlamenti választások ugyanis megváltoztathatják a hatalmi erőviszonyokat. Olaf Scholz pénzügyminiszter korábban többször hangsúlyozta, mennyire szükség van erős bankokra.