Hiába panaszkodik a legnagyobb svájci bank, sikerült meglepnie az elemzőket

A ma reggel közzétett gyorsjelentés alapján ez 27%-os visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest, ami a piaci kondíciók romlásának a bevételekre gyakorolt hatásával, valamint az ügyfélaktivitás csökkenésével magyarázható. A Reuters 848 millió dolláros és a bank által készített 902 millió dolláros konszenzust így is jelentősen sikerült felülmúlni, hasonlóan a nagy versenytárs, a Credit Suisse tegnapi gyorsjelentéséhez.Sergio Ermotti vezérigazgató úgy nyilatkozott, kihívásokkal teli volt a piac számukra az első negyedévben, de (a Credit Suisse-hez hasonlóan) március végére és áprilisra javult a hangulat és az ügyfélaktivitás.A negyedév során a bank vagyonkezelési profitja 21%-kal, befektetési banki profitja 64%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, a vagyonkezelési üzletágba ugyanakkor pozitív nettó ügyfélvagyon-beáramlás történt, a befektetett vagyon 8%-kal nőtt, ez a bevételek növekedését vetíti előre.A bank közölte, hogy jelentősebb költségcsökkentést tervez az idei évben, az év második felében pedig a tőkearányos megtérülés szempontjából is termőre fordulhatnak bizonyos stratégiai lépéseik. Az üzleti kilátásoktól függően a második negyedévben akár 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást is végrehajthatnak, és 5% körüli osztalékemelés jöhet idén a banknál.