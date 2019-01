Hiányosságokat talált az MNB a Sopron Banknál, jön is a bírság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot folytatott a Sopron Bank Burgenland Zrt.-nél (Sopron Bank). A jegybank ennek során a 2015. december 31-től a vizsgálat lezárásáig, 2018. szeptember 24-ig terjedő időszakot tekintette át.A jegybank eljárása során - elsősorban a belső szabályozási, nyilvántartási, beállítási és naplózási tevékenységet érintően - problémákat azonosított a hitelintézet informatikai és információtechnológiai (IT) működésében. A hitelkockázat kezelése körében hiányosak voltak például a belső hitelekre, a fizetőképesség megállapítására, az ügyletminősítésre és hitelbiztosítéki értékmeghatározásra vonatkozó belső eljárásai, illetve a hitelezési és követeléskezelési gyakorlata sem volt mindenben szabályos.Emellett a hitelintézet vállalatirányítási rendszere - többek között a belső szabályzatokat, a kiszervezett tevékenységek ellenőrzését és a javadalmazási politikát érintően -, a számviteli és adatszolgáltatási gyakorlata, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek adatnyilvántartása sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenység körében a hitelintézet nem teljeskörűen végezte el a jogszabályok szerint elvárt adatszolgáltatási, nyilvántartási és a gyanús ügyletek szűrési kötelezettségét, illetve több esetben a tulajdonosi nyilatkozatok is hiányosak voltak.Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában a jogsértésekhez igazodó teljesítési határidő kitűzésével kötelezte a Sopron Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg, s erről - a hitelintézet vezető testületei által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével - számoljon be. A jogsértések miatt az MNB összességében 16 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre.A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a vizsgálat során feltárt számos jogsértés magas vagy jelentős kockázati besorolását. Enyhítő körülménynek számított, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, illetve, hogy a hitelintézet számos problémát már a vizsgálat során kijavított és együttműködő magatartást tanúsított.