Hitelek tömegére vár ajánlatokat az UniCredit

Az olasz bankcsoport láthatóan mindent megtesz hitelportfóliója megtisztítása érdekében, így a legrosszabbul teljesítő hitelek elmúlt években történő leépítése után az UTP-nek nevezett hitelektől is igyekszik megválni. Főleg kis méretű vállalati hitelekről van ezúttal szó.A hírügynökség forrása szerint a következő év közepéig szeretné eladni szóban forgó közel 1 milliárd eurós hitelállományát az UniCredit, amely még mindig 34,4 milliárd eurónyi rossz minőségű hitellel (köztük UTP-kkel) küzd.Június végén ebből 15,7 milliárd eurót a bank nem központi egységes (non-core unit) kezelt, amelyet 2021-ig terveznek kifuttatni. Korábban úgy tervezték, 2019 végén 14,9 milliárd eurónál tartanak majd ebből, de ezt a tervet augusztus elején 10 milliárd euró körüli szintben jelölték már meg.Olaszország eddigi legnagyobb UTP-tranzakcióját augusztus elején az Intesa Sanpaolo jelentette be, amely 10 milliárd euró kezelését bízta az amerikai Davidson Kempner hedge fund tulajdonában lévő Preliosra. 3 milliárd eurónyi hitelt a fedezeti alap meg is vásárolt az olasz bankcsoporttól.Az UniCredit nem kommentálta a Reuters friss értesülését.