Hitelkártyabizniszt vásárolt a Jaja

A Jaja digitális és fizikális kártyákkal és más pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozik, a tranzakciónak köszönhetően a Bank of Ireland kártyakibocsátói tevékenységét és ügyfélkörét is átveszik. Az vétel célja elsősorban az, hogy elsődlegesen mobil-alapú, digitális hitelkártyabizniszt építsenek a szigetországban.Az értékesítés mellett azért döntött a Bank of Ireland, mert inkább a hitelezésre fókuszálnak és leépítenek minden olyan tőkeigényes tevékenységet, ahol erős a verseny.A tranzakciót többek közt a KKR és a Centerbridge Partners finanszírozta egyéb, meg nem nevezett befektetők mellett, akik a Jajában is mintegy 20 millió fontos részesedést vásároltak. Az nem nyilvános, hogy a Jaja egyébként mennyit ér most.