Indul a "bankártinder"

Az oregoni Umpqua bank az ügyintézők képeit, rövid önéletrajzát és néhány személyes adatát teszi majd elérhetővé előzetesen az ügyfeleknek - írja a Digiday "A bankárok közül sokan azt hiszik, hogy az emberek kizárólag digitális csatornákon keresztül akarják intézni banki ügyeiket, pedig a felhasználók valójában a technológia és az emberi kapcsolat elegyére vágynak," véli Eve Callahan, az Umpqua kommunikációs igazgatója.Az alkalmazásnak két célja van: az egyik, hogy segítsen a bankárok és az ügyfelek közti személyes kapcsolat kialakításában, a másik pedig, hogy személyre szabja az intézmény és az ügyfél közti interakciót, mielőtt az megtörténik.Számos másik bank is dolgozik egyébként azon, hogy becsalogassa ügyfeleit a fiókokba, hiszen egy rakás pénzt beleölnek a fizikális jelenlétük fenntartásába, miközben egyre többen intézik a banki ügyeiket okostelefonokon és számítógépeken. Ennek ellenére nem tudják bezárni az összes fiókot, hiszen szükség van az ügyintézők segítségére számlanyitáskor vagy éppen komolyabb ügyekben való tanácsadáshoz, de vannak olyan demográfiai szegmensek is, akik mindent a fiókokban intéznek.Hogy mégse legyen nettó veszteséges a fiókok üzemeltetése, a bankok érdekességekkel próbálnak nagyobb forgalmat bevonzani létesítményeikbe. A JP Morgan például helyi művészek alkotásait állítja ki a Chase fiókjaiba, az HSBC pedig a Pepper nevű robottal üdvözli a látogatókat egy New York-i fiókjában, de van olyan pénzintézet is, amely kávéval kínálja ügyfeleit: