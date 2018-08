Itt az idő bevásárolni a régóta szenvedő európai bankrészvényekből?

"Ez az egyik kedvenc szektorunk, hiszi vagy sem, mivel úgy gondoljuk, itt most egy fordulat jön," fogalmazott Christian Nolting, a Deutsche Bank Wealth Management befektetési igazgatója.Nolting jelenleg alulárazottnak tartja az európai bankrészvényeket, ha pedig jövő nyár körül az EKB elkezdi a kamatok emelését, ez jel lesz arra, hogy a befektetők is kezdjék el vásárolni ezeket az eszközöket.Az európai bankok részvényei még mindig nem érték el árazás szempontjából 2008 előtti magaslatukat. A különféle perek költségei, a túlbankolás és a magas nem teljesítő hitelállományok miatt a befektetők távol tartották magukat a pénzintézeti papíroktól eddig, persze az sem sokat segített, hogy az alacsony kamatkörnyezetben a bankok marzsai is szűkek voltak.Nolting ezen a téren is változást vár: "igaziból mi úgy látjuk, hogy a bevételi számok is emelkedni fognak." Ebből a szempontból már most is láthatunk változást: a UBS 1,28 milliárd svájci frankos nyereséget jelentett a második negyedévben, ami 9%-os javulásnak felel meg és a régóta sínylődő Deutsche Bank 401 millió eurós nyereséggel lepte meg az elemzőket.