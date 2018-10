Jó nagyot harapna az OTP a szomszédos bankpiacba

Mekkora most az OTP Szerbiában?

Korában már többször írtunk arról, hogy az OTP-csoportnak van néhány olyan kisebb leánybankja, amelyik még a jó években sem tesz hozzá sokat a bankcsoport eredményéhez, rossz években pedig masszív veszteséget okoz. A szerb OTP tökéletes példa erre, mert az elmúlt években értelmezhető eredményt nem ért el, ezzel szemben 2009 és 2013 között közel 41 milliárd forint veszteséget termelt, 2007 óta pedig 41,5 milliárd forint mínusz az egyenleg, ami azért már csoportszinten is magas szám.

Ezt elégelhette meg az OTP vezetése, és hozzá is láttak a bank megerősítéséhez. Tavaly az OTP megvette a szerb Vojvodjanskát, amivel a szerb operációban a mérlegfőösszeg, a betét- és hitelállomány és a bevétel is több mint háromszorosára emelkedett, az idei első félévben pedig már szabad szemmel is jól látható nyereséget ért el a szerb OTP, amely most már az OTP-csoport mérlegfőösszegének, hitel- és betétállományának, és bevételeinek is 3-4 százalékát adja, márlegfőösszeg alapján pedig a hetedik legnagyobb szerb bank.

Mekkorára nőne az OTP a bankvásárlással?

Ha tényleg megvásárolja az OTP a SocGen szerb bankját, akkor nagyot lépne előre a szerb banki rangsorban. Az OTP a Vojvodjanskával együtt a Szerb Nemzeti Bank március végi adatai szerint a hetedik, a SocGen pedig a negyedik legnagyobb bank Szerbiában, a szerb SocGen megvásárlásával az OTP feljönne a második helyre az Intesa mögé.

Az OTP szerb operációja alaposan megerősödne a bankvásárlással, a mérlegfőösszeg (itt a június végi adatokat használtuk) két és félszeresére emelkedne, a fiókszám és az alkalmazotti létszám több mint 60 százalékkal bővülne (az esetleges racionalizálások előtt), de ami a legfontosabb, a SocGen megvásárlásával egy masszív profitot termelő bankot venne az OTP, ami nem csak a szerb operációban, de már csoportszinten is éreztetné hatását.

Klikk a képre!

Mennyiért veheti meg a szerb bankot az OTP?

Az elmúlt években az OTP jellemzően könyv szerinti érték alatt vett bankot, már-már úgy tűnt, a bank vezetése P/BV-fetisiszta. Meg is kérdeztük ezt Csányi Sándortól, aki tavaly novemberi interjúnkban azt mondta, ez így nem igaz, figyelembe veszik ugyanis a potenciális szinergiákat és az ezekkel együtt várható megtérülést is. Nyilvánvaló, hogy a legolcsóbban akar venni az ember és a legdrágábban eladni, így a könyv szerinti érték 1,6-1,8-szorosával szemben mindenképpen jobb az 1 körüli szorzó, mondta akkor Csányi.

A szerb SocGen egy jól menedzselt, profitábilis és relatíve nagy bank, ezért nem elképzelhetetlen, hogy ha tényleg megveszi az OTP, akkor a korábbi akvizíciókhoz képest mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A szerb bank mérlegfőösszege közel 118 milliárd forint, vagyis, ha 1-es P/BV-n veszi meg az OTP a bankot, akkor ennyit kellene fizetnie érte. Ha a tőzsdén jegyzett régiós bankok 1,27-es szorzójával számolunk, akkor 149, ha az OTP-jével, akkor pedig 180 milliárd forint adódik.