Katapultálnak a bankok a jövő év elején, ha nincs Brexit-megállapodás

Ha csak nem történik számottevő változás a tárgyalások menetében, a nemzetközi bankok a jövő év elején elkezdik végrehajtani a költözési terveiket, melynek köszönhetően már működő irodával fognak rendelkezni, mire a britek kilépnek az EU-ból, állítják a Bloomberg forrásai.A Société Générale vezérhelyettese, Severin Cabannes azt mondta, hogy szerinte a megállapodás híján a bankszektor szereplőinek el kell kezdeniük a Brexit-terveik végrehajtását a jövő év elején. Hozzátette: ők ebben az esetben 300 munkahelyet fognak Párizsba költöztetni és az átalakítás náluk egy éves folyamat lesz.Közben a hírügynökségnek névtelenül többen is nyilatkoztak, akik azt állítják, hogy a Brexit-tárgyalások lefulladása miatt olyan nemzetközi bankok, mint a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a UBS vagy a Royal Bank of Scotland is elkezdik a személyzetük és az infrastruktúrájuk áttelepítését a kontinensre. A művelet bankonként 500 millió dolláros kiadást jelent és körülbelül 12 hónapot venne igénybe.Sylvie Matherat, a Deutsche Bank felügyeleti szabályozásokkal foglalkozó részlegének vezetője szerint abban az esetben, ha nincs Brexit-megállapodás hamarosan, a pénzintézeteknek a legrosszabbra kell felkészülniük.A legrosszabb eshetőség az, hogy a britek úgy "esnek ki" az EU-ból, hogy semmilyen kereskedelmi vagy tranzíciós megállapodás nem jön létre köztük és az EU közt. Ez a kimenetel úgy tűnik, egyre valószínűbb: Michel Barnier, a Brexit-tárgyalásokat vezető uniós biztos tegnap például bejelentette, hogy a bankok el fogják veszteni uniós útlevelüket: