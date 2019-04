Kész, vége: nem olvad össze a Deutsche Bank és a Commerzbank

az első negyedévben 290 millió euró körüli adózás előtti eredményt és 200 millió euró körüli adózás utáni eredményt ért el,

ebben már a 2019-es teljes évi bankadók 600 millió eurós elszámolása is benne van,

a teljes bevétel 6,4 milliárd euró volt, amiből 3,3 milliárd euró jut a vállalati és befektetési banki üzletágra,

a lakossági és a vállalati üzletágban is hitel- és betétállománynövekedést tudott elkönyvelni a társaság, miközben vagyonkezelési üzletága nettó vagyonbeáramlásnak örvendhetett,

jó úton van a társaság, hogy teljesítse 2019-es 21,8 milliárd eurós költségtervét,

a részletes számokat a korábban beharangozottnak megfelelően holnap teszik közzé.

A két bank részben azonos szövegezésű közleménye szerint a Deutsche Bank és a Commerzbank ma úgy döntött, nem folytatja a tárgyalásokat tevékenységük egyesítéséről. Alapos elemzés után nyilvánvalóvá vált, hogy az egyesülés sem a bankok részvényeseinek, sem más érintettjeinek nem állna érdekében, így befejezik a tárgyalásokat. Erről néhány órával korábban értesülésként a The Wall Street Journal is írt Ésszerűnek látták, hogy a két bank belföldi, németországi konszolidációjának lehetőségét értékeljék, de ahogy korábban is egyértelművé tették, meg kellett volna győződniük a feleknek arról, hogy az egyesülés a részvényesek számára fenntarthatóbb megtérülést, és az ügyfelek számára is nagyobb értéket képvisel - húzta alá Christian Sewing, a Deutsche Bank és Martin Zielke, a Commerzbank vezérigazgatója.A bankok átfogó elemzése alapján megállapították, hogy ez a tranzakció nem teremtetne elégséges hasznot a végrehajtás kockázataival, a szerkezetátalakítási költségekkel és a tőkekövetelményekkel szemben, amit egy ilyen nagy integráció megkövetelt volna. A felek megköszönték egymásnak az elmúlt hetek tárgyalásai során tanúsított konstruktivitást, ugyanakkor világossá vált, hogy a két bank egymás versenytársaként fog tovább működni egymás mellett, és külön-külön próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy javítsák hosszú távú profitabilitásukat.A holnapi gyorsjelentés előtt egy nappal a Deutsche Bank a fentiek mellett néhány negyedéves számát is közölte. Ez alapján a társaság