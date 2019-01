Kezd kifutni az időből a Deutsche Bank: jöhet az összeolvadás?

Erről a Bloomberg számolt be saját értesüléseire hivatkozva. A legnagyobb német bank vezetői a hírügynökség szerint attól tartanak, hogy a Commerzbankkal való összeolvadás marad az egyetlen opciójuk, ha 2019 első negyedévében nem sikerült egyértelmű jeleit felmutatni a pénzügyi helyzet javulásának.A Deutsche Bank várhatóan holnap hajnalban teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, márpedig ez várhatóan nem lesz túl erős. Az elemzői várakozások szerint már a nyolcadik negyedéve csökkenhettek a bank bevételei 2018 utolsó három hónapjában.A társaság már jelezte korábban, hogy a banknál tartott rendőrségi razzia mellett a piaci környezet is nagy kihívásokat támasztott. A német gazdaság a kormány előrejelzése szerint idén várhatóan csak 1%-kal növekszik majd, és félő, hogy kifut az időből a Deutsche Bank: egy recessziós környezetben már nem lesz lehetősége érdemi sikereket elérni.Christian Sewing, a bank tavaly tavasszal érkezett vezérigazgatója a részvényesek türelmét kérte, átalakítási programja főleg a költségcsökkentésre és a piaci részesedés stabilizációjára irányul. A Commerzbankkal való összeolvadás valószínűleg mindkettőt megoldaná.Tavaly a bank elvesztette piaci értékének több mint felét, ennek ellenére a legnagyobb részvényesek továbbra is támogatják a vezérigazgatót, bár nem elégedettek a veszteségekkel.