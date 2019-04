Kilenc bankot kezdtek el vizsgálni a demokraták

Kilenc pénzintézet kapott idézést a demokrata irányítás alatt álló House Financial Services Committee-től; a JP Morgan, a Citigroup, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Wells Fargo, a Capital One, illetve a külföldi bankok közül a Deutsche Bank, a Royal Bank of Canada és a Toronto Dominion Bank kapott megkeresést.Az idézéseket az Adam Schiff irányítása alatt álló House Intelligence Committee-vel párhuzamosan adták be, amely már a sokadik vizsgálat, amely megpróbálja kideríteni, hogy befolyásolta-e Oroszország az amerikai választásokat 2016-ban. Az FSC vizsgálata nemcsak a választások befolyásolását célozza, hanem azt is vizsgálja, hogy mozgattak-e illegálisan orosz ügyfelek pénzt ki az Egyesült Államokból. Emellett azt is vizsgálják, hogy Trump vagy a hozzá közelállók végeztek-e illegális tranzakciókat a pénzintézeteken keresztül.A vizsgálatot az FSC többségben lévő demokrata tagjai anélkül kezdték el, hogy erről republikánus kollégáikat megkérdezték volna. Válaszul Patrick McHenry, a testület elsőszámú republikánus képviselője nyilvánosságra hozta, hogy mely bankokat céloz a vizsgálat, míg ez korábban titkos volt."Aggódom amiatt, hogy a testület elmozdul a közös célunktól, ami a pénzügyi intézmények felügyelete lenne és inkább mások politikai akaratát teljesítik. A felügyeletnek nem kellene pártoskodnia" - mutatott rá helyesen McHenry.