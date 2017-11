Kis ország bünteti a CIB anyabankját

A pénzmosás megakadályozására létrehozott Criminal Justice Act 2010-ben lépett hatályba. Az Intesa biztosítási divíziója, az Intesa Sanpaolo Life Dac azonban a törvény hatályba lépése után még négy évig nem tartotta be a szabályozást.Az Intesa Sanpaolo a legnagyobb határon átnyúló szolgáltatást végző életbiztosító, amelynek az ír jegybank működési engedélyt adott. Jelenleg közel 400 ezer embernek nyújt biztosítási szolgáltatásokat az Európai Unióban. A jogsértés időszakában a pénzintézet az olasz és a szlovák piacokon értékesített életbiztosítási szolgáltatásokat.A központi bank nyomozását belső vizsgálat követte, amely felfedte a pénzmosás ellenőrzésének hiányosságait. Az Intesa végül 2014 júniusában értesítette a jegybankot, hogy nem felel meg a Criminal Justice Act előírásainak. Később a központi bank hiányosságokat fedett fel a biztosító kockázatkezelésének gyakorlatában és az ügyfelek átvilágításának folyamatában, valamint gyanús tranzakciókat és a terrorizmus finanszírozásának ellenőrzéséhez köthető kihágásokat is talált.Nem az Intesa volt idén az első, amely a pénzmosás elleni törvények megszegése miatt bírságot kapott. Májusban a Bank of Irelandot 3,15 millió euróra, míg áprilisban az AIB-t 2,275 millió euróra büntették. Az Ulster Bank még tavaly novemberben kapott 0,325 millió euró értékű bírságot.