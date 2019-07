Kiszállt az MKB, bajba kerültek az arab pénzváltók

A jelenségsor mögött részben az áll, hogy az MKB Bank megszüntette a pénzváltókkal fennálló ügynöki szerződéseit, az információt a bank is megerősítette. A döntés nem csak arab pénzváltókat érint.A nagypénzű kínaiakkal szoros üzleti kapcsolatban álló arab pénzváltók közül egy ismert szír pénzváltó rossz időszakot zárt, a banki szerződésfelmondás mellett a hatóság is rászállt, állítólag több százezer eurót foglaltak le tőle egy razzia során. A hasonló ügyeknek és a pénzmosás elleni jogszabályok szigorodásának is lehet némi köze a bankok óvatosabbá válásához.Pénzváltó körökből származó információk szerint a jegybank tavaly novemberi, három bankra kiszabott közel 30 millió forintos bírsága (az egyik az MKB, a másik két takarékszövetkezet volt), illetve annak utóélete vezetett az MKB döntéséhez. A pénzváltó piacon ma már csak néhány bank működik, ezek ügynökeként működnek a pénzváltó cégek, egyre kisebb számban.