Komoly újításokkal lepné meg a világot az egyik legnagyobb kínai bank

Először a kínai The Paper számolt be arról, hogy a Bank of China költségvetésének 1%-át mostantól fintechcélú kiadásokra fordítja majd, arról, hogy ez számszerűen pontosan mit jelent, egyelőre még nem tudni.Liú Kvivan, a pénzintézet egyik vezetője egy sajtókonferencián azt is elmondta, hogy több tucat blockchainprojektet is futtatnak, az év vége felé pedig felhő alapú rendszereket, big data rendszereket és mesterséges intelligenciát használó platformokat is kiadnak majd.A blockchain egyébként számos bank érdeklődését felkeltette a világon, összesen mintegy 2,1 milliárd dollárt költöttek a pénzintézetek erre a fejlesztésre. Elég kevés olyan pénzintézet van viszont, amely ténylegesen bevezette eddig a technológiát, vagy akár eljutott volna a tesztfázisig. Erről itt írtunk: