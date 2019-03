Könnyít a Fed a stresszteszteken

A tesztek "kvalitatív" része a folyamatban részt vevő öt külföldi bank helyi leányára továbbra is vonatkozni fog.A könnyítéssel főleg az amerikai nagybankok járnak jól, mint a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Bank of America és a Morgan Stanley, vagyis olyan pénzintézetek, melyek már régóta kritizálják a válság után bevezetett stresszteszteket és azok túlságosan komplex, költséges és átláthatatlan mivoltát.A Fed a döntést főleg azzal indokolta, hogy a "legnagyobb cégek tőketervezési módszertana sokat javult" a válság óta. Hozzátették: az "új belépők" a stressztesztek alá vont bankok körébe továbbra is teljesítik majd a kvalitatív komponenst.