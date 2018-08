Kukában landolt a kartellező bankok ellen indított per

A keresetet azért utasították el, mert a bíróság szerint a befektetők nem tudták bebizonyítani, hogy valóban kár érte őket.A pénzintézetek ellen benyújtott keresetet két fémipari szakszervezeti nyugdíjalap, az Iron Workers Pension Plan of Western Pennsylvania és a Sheet Metal Workers Pension Plan of Northern California indította: azzal vádolták meg az USA bankjait, hogy chatszobákon és más kommunikációs csatornákon keresztül koordináltan manipulálták az állampapírpiacot, azért, hogy a saját profitjukat bővítsék.A befektetők szerint a sémában olyan pénzintézetek vettek részt, mint a Barclays, a BNP Paribas, a Citigroup, a Credit Agricole, a Credit Suisse, az HSBC, a Nomura, a Royal Bank of Canada és a Toronto Dominion Bank.A befektetők peren kívül megegyeztek a Deutsche Bankkal és a Bank of Americával 48,5 és 17 millió dolláros kártérítésekről.A keresetet az állítólagos károsultak újra be fogják nyújtani - mondta a csoport egyik ügyvédje.