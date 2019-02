Külföldinek adják el a Budapest Bankot? Egyetlen ábrán a csattanós válasz

Erről is szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon. Érdemes már most, extra early bird áron regisztrálni: ÁTTEKINTÉS

55,7%, mi az?

Ahogy alábbi ábránkon látható, először 2014-ben került a döntéshozatali központ alapján (mérlegfőösszeg szerint) többségi magyar tulajdonba a bankszektor. Bár többségében (60%-ban) külföldiek tulajdonolják, ez alapján az OTP Bank is magyarnak számít, hiszen Budapesten található a döntési központja. 2014-ben az MKB és a Budapest Bank állami megvásárlása fordította többségi magyar tulajdonúvá a bankszektorunkat.

Szuperbank létrehozása a távlati cél?

A 2018. szeptemberi MNB-adatok szerint a magyar döntéshozatali központtal rendelkező bankok aránya ma 55,7% a hazai bankszektorban. Saját számításaink szerint a Budapest Bank mérlegfőösszeg szerinti részesedése 3,0% körül van a hazai bankszektorban, így minden más változatlansága mellett 52,7% környékére csökkenne a hazai, és 47,3% környékére emelkedne a külföldi tulajdonú bankok részaránya Magyarországon, ha mondjuk a belga KBC, az osztrák Erste vagy valamely más külföldi érdeklődő kezébe kerülne a hitelintézet. Ez az 47,3% már olyan szint lenne, amit akár organikus növekedés révén is 50% fölé fordíthatnának néhány éven belül a külföldi hitelintézetek, elvéve a magyar bankok többségi részesedését. Darabszám szerint most is a külföldiek vannak többségben: 35 hitelintézetből (a bankcsoportokat egynek számítva) 23 külföldi irányítású, és csak 12 hazai. Sajtóértesülések alapján persze nem ez az egyetlen oka annak, hogy a kormány belföldi kézben akarja látni a Budapest Bankot. Rendre felmerül az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoport tagjaiból 2020 elejére létrejövő új Takarékbank összeolvasztásának a gondolata is, ez állítólag továbbra is napirenden van kormányzati körökben.A Takarék Csoporton belüli összeolvadásokról nemrég adott interjút nekünk Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója:Alábbi táblázatunkban azt foglaltuk össze, hogy a válság eleje óta milyen jelentősebb M&A-tranzakciók történtek a magyar bankszektorban.

700 millió dollárt, akkori árfolyamon 196 milliárd forintot fizetett az állami MFB-csoporthoz tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. a Budapest Bankért 2015 júniusában, vagyis legalább ekkora összeget kellene kialkudnia a miniszternek a jövőbeni vevőnél. Ez a Budapest Bank 2017-es konszolidált könyv szerinti értékének a legalább 1,4-szeresét jelenti, ami a jelenlegi piaci környezetben minimális elvárásként reális. Az OTP piaci kapitalizációja például a 2017-es könyv szerinti érték közel 2,0-szerese.

Jók a számok

Bártfai-Mager Andrea miniszter január 24-én kapott megbízást arra, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Budapest Bank eladásáról. Az eladási árnak el kell érnie a 2015-ös vételárat, a tárgyalások lebonyolításának határideje 2019. június 30.2017-et szokás szerint stabil eredménnyel, 14,6 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta a Budapest Bank (a 2018-as számok várhatóan tavasszal érkeznek). A 10,5%-os tőkearányos megfelelés (ROE) elmaradt a szektor 16,5% körüli átlagától, de a hitelállomány a piaci átlag felett emelkedett a banknál.

