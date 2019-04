Küszöbön a Deutsche Bank átalakítása? Megszólal az egyik vezető

Paul Achleitner felügyelőbizottsági vezető szerint nem kell aggódni és stratégiai irányváltásról beszélni a befektetési banknál csak azért, mert az utolsó két negyedévben veszteséget termelt. Megfogalmazása szerint a tőkepiacok rendkívül volatilisek és nagyon gyorsan változnak, ilyen környezethez pedig folyamatosan alkalmazkodni kell.Christian Sewing vezérigazgató tavaly áprilisi kinevezése óta több fronton is igyekezett a bank vállalati és befektetési üzletágát átstrukturálni, ilyen lépés volt, hogy mérlegfőösszegét 12%-kal csökkentette azóta, front office dolgozóinak pedig 8%-át elbocsátotta, ez utóbbi főleg az amerikai leányt érintette. Mindezek ellenére a bevételek gyorsabb ütemben csökkentek, mint a költségek az idei első negyedévben, a kereskedési bevételek további 19%-kal estek vissza.Achleitner elmondása szerint a Deutsche Bank nem lepődött meg azon, hogy a Commerzbank iránt más bankok is érdeklődnek, sőt, annak riválisok általi esetleges felvásárlása is része volt annak a döntésnek, ami végül a fúzió elvetéséhez vezetett.