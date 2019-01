Küszöbön Németország két legnagyobb bankjának összeolvadása?

Kormányzati körökben már régóta aggódnak a két legnagyobb német bank pénzügyi problémái miatt, ráadásul mindez a részvényárak csökkenésében is kiütközik, így már egy ideje folynak a találgatások arról, hogy összeolvad-e a két bank.A Financial Times úgy tudja, hogy a német kormány egyértelműen keresi a lehetőségeket a két bank egyesítésére, miután szeretnének egy olyan nagybankot létrehozni, amely nemzetközi szinten is megállja a helyét.Ahogy arról korábban is írtunk , tavaly május és december között 23 alkalommal találkoztak a Deutsche Bank valamelyik vezetőjével a kormány emberei. Amennyiben a két bank egyesül, akkor a közel kétezermilliárd eurós eszközállományú új bank a harmadik legnagyobb európai bank lenne az HSBC és a BNP Paribas mögött.